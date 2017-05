Fallece en accidente Michael Jackson, ex receptor de Browns y Ravens

El ex receptor abierto de los equipos Cafés y Cuervos de la NFL, Michael Jackson, falleció en un accidente de motocicleta este viernes en su ciudad natal de Tangipahoa, Louisiana, informó la policía local.

Jackson, de 48 años de edad y quien jugó para Cafés de Cleveland y Cuervos de Baltimore, perdió la vida al impactar su motocicleta a alta velocidad contra un auto que venía en reversa saliendo de un cajón de estacionamiento e invadió ambos carriles.

Jackson golpeó la puerta del lado del conductor del vehículo y tanto el conductor como Jackson fallecieron, de acuerdo con reportres de la policía.

Mediante un comunicado, el equipo Cuervos lamentó el deceso, “hoy, nuestros corazones están tristes por la terrible noticia de Michael. Era una persona vibrante que se convirtió en uno de los primeros héroes de Ravens y un jugador popular entre los aficionados de Baltimore. Conocido por su gran sonrisa y su naturaleza agradable, era sencillo sentir una conexión especial con Michael”.

Jackson fue una de las primeras estrellas de los Ravens luego que la franquicia se mudó de Cleveland en 1996. En la temporada inaugural de los Cuervos, lideró la NFL con 14 recepciones de touchdown.

En ocho temporadas en la NFL, Jackson terminó con 353 recepciones para 5,393 yardas recibidas y 46 anotaciones. Las lesiones acortaron su carrera y lo obligaron a retirarse a los 29 años.

Luego de su salida de la NFL, Jackson fue alcalde de Tangipahoa del 2009 al 2013.

Michael Jackson was more than a great player, he was a great man.

Our thoughts are with his family and friends. Rest in peace. pic.twitter.com/2OdcrjjahT

— Cleveland Browns (@Browns) May 12, 2017