Revelan foto del supuesto ladrón de Chávez Jr.

A través de redes sociales, Sean Gibbons consejero de Julio César Chávez Junior reveló la foto de la persona que supuestamente hurtó el reloj del boxeador mexicano y pidió ayuda a todos su seguidores para poder identificarlo.

“Si alguien conoce a este tipo, favor de enviarme su nombre”, se puede leer en la publicación de Gibbons.

En dicha imagen se puede observar a un hombre vestido con playera azul y bermudas revisar minuciosamente un objeto, mismo que se cree es el reloj del hijo de la “leyenda del boxeo”.

Cabe destacar que la fotografía fue extraída al minuto 1:06 del polémico video en donde se ve a Julio César Chávez Jr. al lado de varias mujeres en la habitación de un hotel, en Las Vegas, Nevada.

Según información de Frida, esposa de “Julito”, el reloj de la marca Hublot tiene un precio de aproximadamente 40 mil dólares.

If any one Know this guy please send me his name @ZanferBox @steveucnlive @FSalazarBoxing @timmyvann @latimes pic.twitter.com/hX3QHq3FPV

— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) May 12, 2017