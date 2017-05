'Chicharito' y el Leverkusen rescatan sufrido empate en la liga

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández regresó este sábado a la titularidad con Bayer Leverkusen, que rescató un empate 2-2 en el “derbi” frente al Colonia.

En actividad de la fecha 33 de la Bundesliga, en el estadio Bay Arena, “Chicharito” Hernández no tuvo una actuación destacada, dejó ir su oportunidad de reencontrarse con el gol, aunque sí volvió al once inicial luego de no jugar y quedarse en el banquillo en los últimos dos choques.

El futbolista jalisciense salió de cambio al minuto 68 y con cierta molestia ni siquiera dio la mano a su estratega Korkut Tayfun, con quien no ha mostrado una buena relación desde la salida de Roger Schmidt.

En lo que respecta al Bayer, logró el empate suficiente para que matemáticamente quedara libre de preocupaciones por ser alcanzado por el sitio de la promoción para no descender en la Liga de Alemania.

Las “aspirinas” emparejaron el compromiso con los tantos de Stefan Kliebling (60) y Joel Pohjanpalo (71), quien precisamente había ingresado por el atacante mexicano. Por Colonia anotaron Milos Jojic, al minuto 14, y Lukas Klunter, al 49, en lo que fue el 2-2 en uno de los derbis de la localidad de Renania.

Con la igualada, Bayer Leverkusen llegó a 38 unidades, mientras que Colonia sumó 46 y el hecho de no ganar lo mantuvo fuera de competiciones europeas.

