Leyendas del boxeo mexicano piden que Chávez Jr se retire

Una semana después de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., leyendas del boxeo mexicano coincidieron que fue un pobre espectáculo y recomendaron al sinaloense retirarse, pues nada tiene qué hacer en el pugilismo.

José Guadalupe Pintor, uno de los más críticos del “Junior” desde que se anunció la pelea, aseguró que fue el fraude más grande que ha visto en el boxeo. “Un peleador consolidado aplasta, sobrepasa a un joven que no tiene nada que hacer aquí y se cuelga del nombre del papá”.

El ex campeón mundial, quien acudió este sábado a la estación del metro Garibaldi/Lagunilla, para ser parte de la inauguración oficial de la exposición “Ídolos del boxeo mexicano”, comentó que no se puede hablar de que Julio retome su carrera, pues no existe tal.

“¿Qué carrera tiene ese joven? en mi vida lo había visto pelear, es una vergüenza para el boxeo mexicano, desgraciadamente el negocio hace que esto suceda, le debería de dar pena y respetar el nombre de su padre”, señaló.

Otro ex monarca mundial presente fue Marcos Villasana, quien calificó la actuación del sinaloense como vergonzosa, además que lo mejor para el pugilista sería colgar los guantes.

“Para mí no fue pelea, si hubiera sido su papá le hubiera dicho que se retirara, Julio César papá fue un peleadorazo que siempre se la rifó, pero el ‘Junior’ qué vergüenza para la familia Chávez. Es un peleador irresponsable que le hace daño al box, que es un deporte serio, de responsabilidad y él no la tiene, debe retirarse”, apuntó.

También decepcionados por la pelea se mostraron los legendarios Carlos Zárate, Humberto “Chiquita” González y Rafael Herrera, quienes pidieron al joven que recapacite o mejor deje esta profesión, incluso el “Cañas” le ve potencial para regresar de la mejor manera.

“Esperábamos una gran pelea y no fue así, me decepcioné pero la vi lógica, sé lo que cuesta bajar de peso y el tiempo que se requiere, tres meses fue poquito, lo bajó violentamente. Tiene mucho todavía, si se prepara bien y se dedica aún tiene chance, está joven, no es para tanto alertarse para que se retire”, añadió.

Rafael Herrera le pidió que reflexione y tome en serio el boxeo, esto no es un juego. “La pelea fue una total decepción”. “Chiquita” González dijo que si regresa y busca abrirse camino con los de abajo.

El ex campeón mundial Carlos “Príncipe” Cuadras se dijo decepcionado de la actuación de Julio, “yo le hubiera dado más batalla al ‘Canelo’. Si no le va a echar ganas y no tiene hambre en el boxeo, no vale la pena subirse a pelear”.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV