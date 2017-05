Psycho Clown hará equipo con Dr. Wagner para no perder las máscaras

El luchador Psycho Clown confía en su capacidad y por ello aceptó exponer su máscara antes de hacerlo en Triplemanía XXV, confiado de que tanto él como Doctor Wagner Jr la defenderán en “Verano de escándalo”.

El 4 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, Psycho, Wagner Jr, Monsther Clown, Murder Clown, Carta Brava Jr y Soul Rocker expondrán su máscara y uno dará a conocer su identidad, el primero consciente del riesgo, pero listo para el reto.

“Simplemente me gustan los retos, soy un hombre de retos, no puedo huir como un cobarde cuando ellos me retaron por mi máscara, sé que estoy preparado para eso y más, se están metiendo con el ‘psicópata del ring’ y ese día probarán el poderío de Psycho”, dijo.

Aunque por el odio y rivalidad con Wagner Jr es imposible pensar en ellos como equipo, podrían unir fuerzas en Ciudad Juárez para defender sus capuchas y llegar sin contratiempos a la Arena Ciudad de México, por lo cual descarta una traición.

“Dijo en San Luis Potosí que se unía a mí para ganar en ‘Verano de escándalo’, quiere mi máscara para Triplemanía, buscaremos la forma de que sea así, vamos a defender las máscaras en Ciudad Juárez para llegar enteros con ellas y ver quién de los dos sale con el brazo arriba”, comentó.

Reconoció que sobre el ring habrá luchadores de calidad y a los que conoce, como Monsther y Murder, pero dejó en claro que lo único que le interesa es llegar en las mejores condiciones a Triplemanía y ahí jugarse la capucha con el “Galeno” y “ver quién es el mejor”.

Finalmente, con una máscara en la cual hace un homenaje a su tío Brazo de Oro, fallecido el pasado 28 de abril, dijo que dedicará a él sus futuras actuaciones.

“Es un homenaje para mi tío Jesús Alvarado Nieves, un pequeño homenaje que le brindo a él así como lo hice con mi tío Juan”, dijo Psycho, quien luego de algunas semanas intensas con las muertes de Fishman, Joaquín Roldán, Brazo de Oro y el Apache, “así es la vida, la vida sigue, partieron, pero hay más vida y hay que echarle ganas”, reconoció.