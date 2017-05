“Los candidatos son ellos”: Matías Almeyda

El técnico del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, se sacude la presión; su equipo está en semifinales después de eliminar al Atlas. Se topará con Toluca. Siguen vivos en la Liguilla también Tigres y Tijuana. Todos marcan muchos más goles. Por eso, el “Pelado” asegura que ellos son los candidatos al título.

“La verdad, los últimos tres goles, dos fueron de Alanís y hoy Orbelín. Entonces, nos falta concretar opciones que hoy tuvimos claras en el segundo tiempo. Pero ya es un punto a favor tenerlas, si bien controlamos los dos partidos y tuvimos más el balón. Ojalá podamos recuperar esa contundencia de todos los delanteros que participan. Es una realidad que los otros equipos hacen muchos más goles que nosotros, entonces los candidatos son ellos”, sentenció.

Con el boleto para su primera Semifinal de Liga MX, asegura que está lejos de sentir la misión cumplida. “No, no. Nosotros tenemos que seguir. Nadie se conforma, ningún entrenador se puede conformar con llegar a Semifinales. Después está el análisis y nosotros confirmamos que vamos por buen camino. Siendo bastante objetivo con lo que fue el último mes, hoy noto que el equipo se recuperó”, aseveró.

“Es verdad que nos falta contundencia, pero lo traemos de hace rato. Hay que seguir trabajando y eso quiere decir que el equipo puede crecer. Estamos con los pies sobre la tierra. Pasamos, somos respetuosos del rival sobre todo porque somos de la misma ciudad. Sí lo disfrutamos muchísimo, pero sólo nos sirve para darnos fuerza para lo que viene”, agregó el “Pelado” Almeyda.

Ahora, el Rebaño Sagrado buscará el campeonato número 12 de su historia. “Quedan cuatro equipos y los cuatro desean lo mismo. Dios es justo y hace ganar a uno solo. Los demás se quedarán con ganas. Es así el futbol y la vida. El campeón es uno. Todo estamos ilusionados, pero también entra el no ser soberbio. Si yo hablara de campeonatos, pecaría de soberbia y eso no está en mi ser, sino el respetar e ir partido tras partido. Este semestre ha sido bueno hasta hoy. Hacía seis años que Chivas no ganaba en una Liguilla. Son muchas cosas que han cambiado, pero no nos agarramos de eso para quedarnos, nos agarramos de eso para seguir creciendo”, sentenció el técnico del Guadalajara.

Finalmente, celebró el regreso de Rodolfo Pizarro. “Pudimos recuperar en 80 por ciento a Pizarro y se notó cuando entró, nos dio pausa. Es el cerebro de este equipo nos da tranquilidad, pero sabía que podía jugar esos minutos al 80 por ciento. A Ágel Zaldívar todavía le falta, pero los muchachos en su posición están bien y les damos confianza”, concluyó Matías Almeyda.