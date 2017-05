Afición del Granada acusa a jugadores de falta de profesionalismo y de compromiso

Luego de los resultados obtenidos esta temporada por el club de futbol Granada, donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, los grupos de aficionados congregados en una sola organización denominada “G19” emitieron un comunicado en donde acusan al primer equipo de “nula profesionalidad y total falta de compromiso”.

De igual manera, en el escrito se menciona la indignación de los grupos frente a los responsables de la elaboración del conjunto y la situación deportiva del mismo, el cual está condenado al descenso, ya que la directiva “ha actuado siempre desde la lejanía”, así como también se expone que “ni tan siquiera se han dignado a dar las explicaciones necesarias”.

A través del mismo medio, “G19” pidió a la directiva del Granada C.F. que en el último encuentro el equipo use una vestimenta que no sea el primer uniforme, ya que consideran que los jugadores han demostrado no estar a la altura para usar los colores que tanto significan para la afición granadina.

El mismo grupo también solicitó la inclusión del mayor número de canteranos permitido para el último compromiso, así como han suplicado al resto de la afición no hacer cánticos de apoyo y tampoco llevar banderas, bombos o cualquier instrumento de animación.

El comunicado concluye mencionando que “G19” desea a la directiva el mayor de los éxitos en el armado de una plantilla competitiva para la Segunda División de España, misma que permita al equipo “regresar a la mayor brevedad posible al lugar que nunca debimos abandonar”.