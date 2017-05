Para Barreiro, Atlas merecía más en la serie ante Chivas

El dolor no ha pasado. Un día después de la derrota frente al Guadalajara, la amargura continúa. Atlas se va de vacaciones, pero sufre aún la eliminación ante el acérrimo rival. El pasado ya no se puede cambiar, pero el defensor Jaine Barreiro asegura que su equipo merecía más.

“Merecíamos más porque fue un partido demasiado complicado contra un gran rival y pienso que merecíamos más. Creo que más allá de lo que pasó ayer, el equipo está contento porque se hizo un gran torneo. Obviamente queríamos llegar hasta la Final, regalarle un título a la gente, pero no se pudo. Creo que hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para el próximo torneo”, explicó.

Además, cuestionó el sistema de competencia. Tras el 1-1 global, Chivas avanzó por su mejor posición en la tabla. “Creo que en lo personal esa regla no me parece porque ganar el primer partido no sirve de nada. Nosotros siempre tuvimos la cabeza ir al frente por ese gol que nos diera el pase, lastimosamente no se dio y hay que seguir trabajando. Creamos ocasiones para irnos arriba, para obligar al rival a marcar tres goles. Merecíamos más. El primer tiempo no estuvimos claros, pero el segundo mejoramos y merecíamos un gol”, reiteró .

Espera que el técnico José Guadalupe Cruz se mantenga en el equipo para el próximo torneo. “Sí espero que se mantenga. El ‘Profe’ hizo un gran trabajo y espero que se quede. El ‘Profe’ es un gran entrenador, un gran profesional. La gente ahora por la eliminación está un poco afectada, pero ya se les pasará. Todo mundo sabe que hizo un gran trabajo”, sentenció.

Lamentó lesión de Leiton

Finalmente, lamentó la lesión de su compañero Leiton Jiménez, quien se perderá el próximo torneo por una ruptura de ligamento cruzado. “Está muy afectado, igual que todos. Es una gran persona, un gran jugador. Nos duele que le pasen estas cosas a gente que trabaja diario muy fuerte. Venía haciendo una excelente temporada. Me siento muy triste porque no merecía eso. El futbol a veces es injusto, pero hay que darle fuerza para que salga lo más pronto posible”, concluyó Jaine Barreiro.

Atlas rompió filas formalmente este lunes, luego de la eliminación frente a Chivas. El equipo tendrá casi un mes de vacaciones, pues se reportará hasta el 12 de junio para comenzar la pretemporada de cara al próximo torneo.

