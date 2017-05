“En Chivas estamos obligadísimos, por historia”: Carlos Salcido

Obligación es una palabra que en el mundo del futbol nadie quiere asumir como propia. Pero este lunes, el veterano de Chivas, Carlos Salcido, ha tomado la responsabilidad. El tres veces mundialista mexicano reconoció que la historia del club le exige pelear por el título del Clausura 2017.

“Estamos obligadísimos, por la historia y por todo. No le tememos a nada, en el sentido de decir que estamos obligados. La institución y su historia te lo piden, siempre estar en primeros lugares. Tenemos la oportunidad y hay que pelearla, nada más”, sentenció, de cara a la serie de semifinales que disputará esta semana frente al Toluca.

“Presión la vas a tener todo el tiempo. Habíamos tenido la mala fortuna de estar en las Liguillas anteriores y quedar en esta fase que hemos pasado hoy. Estamos contentos, pero no hemos ganado nada, esa es la realidad. De lo que aspiramos como equipo, no hemos hecho nada. Faltan cuatro partidos para lograr el objetivo y así lo hemos planteado”, añadió.

Y reconoció que Toluca será un adversario sumamente complicado. “Respeto mucho la institución, es grande, aunque a lo mejor no ha tenido reflectores como otros equipos. Están festejando su centenario y creo que ellos tienen en mente que es importante para ellos coronar el semestre con un título. Sería muy bonito para ellos. Pero en lo personal creo que los cuatro que estamos, tenemos las mismas posibilidades para llegar al título. Respetamos a la institución y hasta ahí”, aseguró el capitán de Chivas.

Sin malos sentimientos hacia Sambueza

En semifinales se toparán Chivas y Toluca. El recuerdo es inevitable. Durante el partido que disputaron en la fase regular, Rubens Sambueza lesionó a Isaac Brizuela. El “Conejo” no volverá a jugar este torneo, mientras que el futbolista de los Diablos rojos ya cumplió su castigo de ocho semanas. Carlos Salcido aseguró que no le desea ningún mal a quien lastimó a su compañero.

“Como compañero, me da tristeza ver al ‘Cone’ porque es un gran jugador, que nos ayuda bastante y desequilibra. Para el equipo es importantísimo. Nosotros quisiéramos tener al ‘Cone’ acá, que el equipo estuviera completo y todos disfrutar esa adrenalina que sentimos en los partidos. Las lesiones no las deseo a nadie… de Sambueza, bueno, ¿qué te puedo decir? Jugador de calidad, lo sabemos y hasta ahí, no digo más”, afirmó el futbolista de Chivas.

“Nunca le deseo el mal a nadie. Dios pone y dispone, como dicen. Gracias a Dios soy un jugador así, que nunca le deseo mal a nadie. Sí me da mucha tristeza ver a compañeros que tienen lesiones y disfrutan bastante el futbol. Es una tristeza. Es lo peor que le puede pasar a un compañero, una lesión. De lo demás, jamás sería incapaz de ser mala leche o querer lastimar a alguien. Más allá de hablar de Sambueza, tenemos cosas más importantes para mentalizarnos”, concluyó Salcido.

