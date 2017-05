Roger Federer no participará en Roland Garros

El tenista suizo Roger Federer anunció este lunes que no participará en el próximo torneo de Roland Garros en París para poder preparar mejor la temporada sobre hierba y en pista dura.

En un comunicado, el reciente vencedor del Abierto de Australia aseguró que “para jugar en el ATP World Tour durante muchos años, creo que es mejor saltarse la temporada sobre tierra batida y preparar las de hierba y pista dura”.

“Mi equipo y yo hemos concluido que jugar sólo un torneo sobre tierra batida no está en el mejor interés de mi tenis y de mi preparación física para el resto de la temporada”, señaló.

Federer consideró que el comienzo de esta temporada ha sido “mágico” para él, pero que a estas alturas de su carrera debe reconocer que organizar su calendario “será la clave para mi longevidad según avance”.

“Echaré de menos a los aficionados franceses, que siempre me han apoyado mucho, y espero verles en Roland Garros el año que viene”, añadió.

Se trata del segundo año consecutivo, después de que en 2016 renunciase por lesión, en que Federer no juega el Grand Slam parisino, que se adjudicó en 2009.

El suizo, de 35 años, ya había advertido esta primavera, tras ganar el Abierto de Australia y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, de que era probable que no fuese a participar en París.

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga

— Roger Federer (@rogerfederer) May 15, 2017