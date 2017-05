Aficionados de Tigres piden vetar a reportero de TDN del Universitario

Una nueva polémica ha surgido en el futbol mexicano entre la afición de Tigres y el reportero de TDN, Axel Solís Ramírez. Los seguidores felinos piden que le prohiban la entrada al estadio a través del hashtag #FueraAxelDelUni por considerarlo provocador de la violencia de fans de Rayados.

Los aficionados de Tigres acusan a Solís Ramírez de incitar a la violencia por un tuit: “Que no le extrañe a los aficionados felinos ser agredidos en el estadio BBVA, ustedes lo provocaron festejando los goles”. Además, de que para ellos siempre habla mal del equipo y su gente.

El reportero señaló en su cuenta de Twitter que ese mensaje que circula es falso, que él nunca lo escribió. Sin embargo, un tuit que también ha causado molestias es uno en el que habla de los integrantes de la barra ’Libres y Lokos’.

Si no pueden y no reconocen la verdad tampoco difamen, este mensaje no lo escribí y no salio de mi cuenta pic.twitter.com/2zG3fwHEZ9

— Axel Solís Ramírez (@axelsolisrmz) May 16, 2017