Higuera anuncia que Chivas hará una “inversión interesante”

Esta semana, Chivas luchará frente al Toluca por el pase a la Final del Torneo Clausura 2017. Sin embargo, la directiva ya trabaja en la planeación del próximo torneo. Aún es pronto para asegurar quiénes se van y quiénes se quedan. Pero José Luis Higuera tiene claro que habrá refuerzos importantes. Por eso, este martes ha dicho que el club hará una “inversión interesante”.

“Normalmente tenemos un presupuesto que está definido. En estos momentos no nos hemos podido sentar con Matías (Almeyda) para ver qué jugadores pueden salir o no. Pero sí diría que vamos a hacer una inversión interesante, siempre y cuando nos acompañe el precio del jugador. Además de que no sea un inversión que no esté bien justificada de valor”, dijo.

Además, negó que el refuerzo al que se refiere como “inversión interesante” sea un mexicano que milite en Europa. “Es mentira, nosotros no estamos buscando a nadie en el futbol europeo, por lo menos yo no lo he hecho”, reveló Higuera, CEO del Grupo Omnilife-Chivas, durante un evento en la ciudad de México.

En tiempos recientes, el Rebaño Sagrado se ha distinguido por abrir la cartera para contratar futbolistas de renombre. Por Alan Pulido y Rodolfo Pizarro pagó 15 y 12 millones de dólares, respectivamente. Higuera reconoció que esas inversiones reditúan de distintas maneras.

“Mencionábamos que las llegadas de jugadores como Pizarro nos ayudaba mucho a la venta de Chivabonos. Pero siempre atenderemos los requerimientos de Matías (Almeyda). Hay que tener al equipo en los niveles importantes de competencia, por lo que siempre estamos buscando a un jugador de nivel. Hay que esperar que termine la temporada o después de levantar la copa”, añadió.

Confía en avanzar

Por último, se dijo satisfecho de ver a Chivas en la antesala de la final. Y confió en que su equipo podrá superar en esta instancia al Toluca, para pelear por el título del Clausura 2017.

“Es muy bonito tener a tu equipo en la semifinal y aspirar al campeonato. Ningún equipo es fácil y cualquier club que esté en Semifinales hay que respetarlo. Viene el partido del jueves y trataremos de sacar un buen resultado para regresar a casa y jugar la Final. Como institución, en todos los aspectos tanto deportivos, económicos y emocionales es gratificante. Es otro estado de ánimo estar compitiendo en estas instancias”, finalizó.

Contenido relacionado: