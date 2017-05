Javier Aquino abre las puertas para volver al futbol de Europa

Aunque ya tuvo la oportunidad de jugar en el futbol europeo, el volante ofensivo Javier Aquino aseguró que si se le presentara alguna oportunidad de regresar al viejo continente lo haría, porque desde su punto de vista se encuentra en un buen nivel futbolístico.

“Estoy muy contento aquí en Tigres, nunca digas nunca, ya tuve la oportunidad, pero si se me presenta, si se me abre la puerta y se alinea para que pueda ser así, sí estaría dispuesto a probar suerte otra vez”, señaló.

El jugador del cuadro de la UANL, consideró que “sería con una experiencia más amplia como jugador, no cierro las puertas, pero en este momento sólo pienso en Tigres y en estar en la selección mexicana”.

Cabe recordar que el volante ofensivo militó con los clubes españoles Rayo Vallecano y Villarreal, para después ser transferido precisamente al conjunto nuevoleonés.

Al concluir la práctica de su equipo a puerta cerrada en el estadio Universitario, de cara a la final del Torneo Clausura 2017 ante Xolos de Tijuana, el futbolista consideró que en este momento tiene un mejor nivel que cuando participaba en el futbol europeo.

“Me siento a un nivel más alto, en Europa me tocó estar muy joven, no tenía mucha experiencia, fue una etapa de aprendizaje, de aprender muchas cosas, pero estos momentos me encuentro en mejor nivel”, expuso.

“Estoy en una etapa con más madurez, estabilidad y eso hace que demuestre que tengo mejores cosas, en Europa jugué en un posición diferente, no sé qué hubiera pasado a perfil cambiado, jugué a perfil derecho”, concluyó.