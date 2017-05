Rayados ya tiene identificados a los agresores del Clásico Regio

Tras los hechos violentos ocurridos en el clásico regio 112, el vicepresidente administrativo de Rayados, Tonatiuh Mejía, habló sobre el tema y mencionó que ya tienen identificados a varios de los agresores del sábado pasado y se están tomando cartas en el asunto.

“Contamos con un sistema de circuito cerrado y video que nos permite identificar a la gente que agredió, de ambas aficiones y tomaremos las medidas correspondientes. Más allá de eso, las autoridades están tomando cartas en el asunto, en función de la gravedad y del delito que presuntamente se pudiese haber cometido”, señaló en conferencia de prensa en El Barrial.

El directivo precisó que no tienen el número total, puesto que siguen trabajando en ello y aunque la mayoría fue indentificada por el circuito cerrado del Estadio BBVA, también ayudaron los videos que compartieron aficionados en redes sociales.

“El número total no lo tenemos, porque justamente se está trabajando, estamos tratando de terminar a la brevedad posible. Sí se tienen identificados algunos, y también lo hemos hecho al haber recibido algunos videos de los aficionados, a través de redes sociales, pero primordialmente a través de nuestros medios y este circuito cerrado que incluye al interior del estadio y los estacionamientos”, dijo.

Por último, Tonatiuh mencionó que esta temporada retiraron 217 abonos y seguirán aplicando el reglamento tras estos hechos violentos; tomarán medidas más contundentes para que no vuelva a suceder, ya que les dieron un voto de confianza a su afición y algunos no estuvieron a la altura.

“Si no me equivoco, llevamos del día de la apertura a la fecha, son 395 abonos suspendidos y que los fuimos a comercializar con la gente en lista de espera. En esta temporada, hablamos de 217 que ya sucedieron.

No es información que nos motive a compartirlo, pero es necesario. Vamos a seguir aplicando el reglamento pero vamos a cambiar, y ser más meticulosos, más contundentes en algunas cosas que hasta ahorita no hemos aplicado. Hemos tenido un voto de confianza a la afición y hoy vemos que hay decenas que no han estado a la altura”, finalizó.

