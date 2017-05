Tom Brady esto opinó del periodista mexicano que le robó sus jerseys

El quarterback de los New England Patriots, Tom Brady no le guarda ningún rencor al exdirector de La Prensa, Mauricio Ortega, quien le robó sus jerseys de los Super Bowl XLIX y LI, y confesó que no espera que lo manden a la cárcel como castigo.

“En realidad no me gusta que nadie se meta en problemas… Yo simplemente estoy feliz de tenerlo de vuelta (el jersey)… No, absolutamente no… no me gusta el conflicto, es parte inherente de quien soy”, dijo para ESPN.

El pasado marzo, autoridades recuperaron los jerseys en México y que estaba en poder de Ortega, quien se acreditó como reportero para cubrir el partido entre New England y Atlanta.

