Alemania va sin sus estrellas a la Confederaciones

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, forma parte de la lista del seleccionador alemán Joachim Löw para la Copa Confederaciones que comenzará dentro de un mes en Rusia, de la que está ausente el madridista Toni Kroos, al igual que otros habituales.

Ya antes Löw había dicho que aprovecharía la Copa Confederaciones para probar a nuevos jugadores y darles oportunidades a otros que suelen formar parte del grupo pero no son habitualmente titulares.

La lesión de Manuel Neuer hace que probablemente Ter Stegen vaya a ser titular durante el torneo.

La siguiente es la lista completa de la convocatoria:

Porteros:

Marc-André ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) y Kevin Trapp (PSG).

Defensas:

Mathias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Colonia), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern), Shkodran Mustafi (Arsenal), Antonio Rüdiger (Roma) y Niklas Süle (Hoffenheim).

Centrocampistas:

Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Kerem Demirbay, Sebastian Rudy (Hoffenheim), Leon Goretzka (Schalke).

Delanteros:

Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig) y Armin Younes (Ajax).

