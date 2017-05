Atlas perderá a Leiton Jiménez durante ocho meses

La operación ha sido un éxito. Pero el pronóstico original no cambió: Leiton Jiménez se perderá el próximo Torneo Apertura 2017. Una baja sensible para el Atlas, que podría buscar un refuerzo que le sustituya, durante el siguiente régimen de transferencias.

Este miércoles por la mañana, el futbolista sudamericano ingresó al quirófano. Durante la intervención, le repararon la ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, además de otras dos lesiones en esa misma zona. El jugador del Atlas se lastimó el domingo pasado, durante la derrota frente a Chivas, en cuartos de final.

“Informamos que este miércoles por la mañana, en Guadalajara, Jalisco, fue intervenido quirúrgicamente nuestro jugador Leiton Jiménez, operación en la cual se le realizó una plastia del ligamento cruzado anterior, más sutura de menisco lateral de la rodilla izquierda”, explicó la directiva a través de un comunicado oficial.

La operación fue considerada un éxito. Pero el tiempo de recuperación podría extenderse hasta el próximo año, por lo que se perderá el Apertura 2017. “Nuestro defensa comenzará con sus trabajos de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo de Atlas el próximo lunes, estimando que el tiempo de recuperación sea entre 6 y 8 meses”, concluyó el documento.

Todavía duele

Por su parte, el futbolista del Atlas, Brayan Garnica, reconoció que aunque los días pasan, aún duele la eliminación. Los Zorros soñaban con hacer historia, pero al final cayeron en cuartos de final frente al Guadalajara. Perder un clásico tapatío siempre deja un mal sabor de boca. En liguilla, más.

“Seguimos dolidos por la derrota, por cómo se presentó el partido. No queda más que hacer autocrítica y valorar lo que se hizo en el torneo. Yo creo que en el esfuerzo, la mentalidad del equipo estuvo bien, sólo que faltó concretar. No tuvimos seguridad al momento de atacar y faltó ofender un poco más para dañar al rival”, admitió.

La derrota incluso le quitó el sueño. “La verdad dormí poco ese día por la eliminación. Me dolió bastante y me quede pensando en el partido. También nos duele bastante por la afición que siempre está ahí y apoya. No hemos respondido de la mejor manera en la cancha y sólo queda ofrecerles una disculpa”, concluyó Garnica.

