Futbolista de Primera División agrede brutalmente a su rival

La futbolista Silvija Sekacic, del Zeljzenicar de la Primera División de Bosnia Herzegovina, perdió la cabeza y se lanzó brutalmente a los golpes contra una de sus rivales, Adnu Ljubanovic, del Mladost, en plena cancha.

Dicha situación ocurrió al descanso del partido de la jornada 13, cuando Sekacic derribó a su rival en el césped y se le fue encima para darle puñetazos en la cara y en la cabeza, mientras el árbitro intentaba separarlas.

De inmediato la agresora recibió la tarjeta roja, lo cual no le importó, pues gritó: “Tarjeta roja, pero al menos la pude golpear”.

No obstante, dicha sanción no fue suficiente, ya que la Federación no pasó por alto su acción y le expulsó definitivamente del futbol organizado, mientras que el Comité Disciplinario la dejó fuera de toda compentencia futbolísitca al considerar lo ocurrido como una “seria ofensa”.

Female footballer Silvija Sekacic has been banned for life after repeatedly punching her opponent in head in a brutal and unprovoked attack pic.twitter.com/yY4k0fy65r

— Matt White (@Matt_CAFC) May 16, 2017