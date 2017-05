Me parece que al Tuca le da Alzheimer: Miguel Herrera

La guerra de declaraciones entre Miguel Herrera y Ricardo Ferretti vivió otro capítulo hoy con las palabras del Piojo, quien le pidió a Tuca que él en su momento ya tenía arreglada su salida de Pumas para firmar con Tigres, agregando además que tampoco está mal que un técnico sea buscado cuando aún tiene equipo.

“Me parece que al Tuca le da Alzheimer. ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? El Tuca Ferretti ¿Cuántas veces ha cambiado de equipo? Cinco o seis veces. De repente dice que ya tengo algo, cuando yo he sido muy transparente, los pasos que he dado los sigo diciendo.

“Cuando él salía de Pumas, ya estaba en Tigres, tampoco está mal, lo buscan porque es un técnico exitoso y extraordinario, su nombre estará sonado, hoy porque ya no sale de Tigres, pero quizá su nombre estaría en muchas mesas. Son circunstancias que nos rodean y eso no nos va a distraer”, agregó.

Los rumores tampoco desestabilizan a Herrera o a sus jugadores, al contrario, el estratega de Xolos ve positivo que muchos de sus jugadores ya sean colocados en otros equipos, ya que eso refleja el buen momento que viven en el torneo.

“No tengo que tocar ese tema con el equipo, todos los medios están todo el tiempo hablando de eso. Sabemos lo que queremos, lo que estamos buscando y no hemos tocado ningún tema con ellos. Si el nombre de Avilés suena en cinco equipos es normal porque es el mejor jugador del torneo, estaríamos mal si no sonaran”.