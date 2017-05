"El Patrón Alberto salvó la vida de un chico": Paige

La luchadora de WWE, Paige, aseguró que su pareja sentimental, el luchador mexicano El Patrón Alberto salvó la vida de una persona.

En su cuenta oficial de Twitter, la luchadora inglesa publicó dos mensajes hablando del hecho, aunque no especificó en qué consistió el acto del Patrón.

“Acabo de ver como Alberto salvó la vida de un chico de 18 años. Fue una de las experiencias más terroríficas que he visto, si no hubiera estado él el pobre chico no estaría aquí.

“La gente solo ve las cosas ‘negativas’, en internet e ignora las positivas. No se dan cuenta que tan asombroso es. Salvó una vida”.

Watched @PrideOfMexico save an 18 year old boys life. Scariest experience ever but without him that poor boy wouldn't be here today.. cont.. — PAIGE (@RealPaigeWWE) May 16, 2017

Ppl always see the "negative" things on the internet & ignore the positive. You don't realize how amazing he truly is. He saved a life.. — PAIGE (@RealPaigeWWE) May 16, 2017

Estos comentarios responden al hecho que en redes sociales, muchas personas han criticado a Alberto por haber hecho una transmisión en vivo en estado de ebriedad, además de cancelar varias presentaciones desde que salió en WWE el año pasado.