Regresar a México no es una opción: Guillermo Ochoa

La temporada par Guillermo Ochoa no fue la mejor ya que descendió con el Granada y se convirtió en el portero más goleador en la historia de la Liga española; sin embargo, el guardameta mexicano asegura que planea seguir jugando en Europa.

Vamos a valorar los opciones que tenga. Regresar a México no es una de ellas, eso sí lo puedo decir. La intención, la idea y mi deseo es seguir en Europa”, declaró al programa ‘Jorge Ramos y su banda’ de ESPN.

El ex jugador del América aclaró que no no está arreglado con ningún equipo. “La idea de un jugador es estar en equipos que estén peleando Europa y Champions League. No es tan fácil como parece. El que confíen en un arquero mexicano que nunca antes se había tenido. Esto poco a poco lo voy consiguiendo y estando en Europa es más fácil”, declaró.

Sin embargo, también dijo que no le tiene miedo a los retos y estaría dispuesto a jugar con un equipo con el Granada, con tal de ser titular. “Escogería jugar. te da esa tranquilidad mental que el futbolista necesita para el día a día. En Málaga la situación no la vivía de la mejor manera. En Granada juegas contra los mejores del mundo”, aseveró.

Por último, señaló que cuando sea el momento de regresar a jugar a México el único equipo al que rechazaría sería a las Chivas; además, de que no le gustaría ver al Rebaño proclamarse campeón.