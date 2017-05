Hacen enojar a porra de Toluca porque no dejan entrar a su perrita

La fama de la ‘Perra Brava’, la barra más popular de los Diablos Rojos de Toluca es un legado que pasará de generación en generación; sin embargo, a partir de la renovación del estadio Nemesio Díez, les han prohibido a los líderes de la porra el ingreso del can al inmueble, algo que no ocurría antes de la transformación del estadio, inclusive, durante su etapa como local en el Alberto ‘Chivo’ Córdoba, la mascota podía ingresar sin ningún problema.

“Esta perra es brava pero no muerde a nadie, es juguetona nada más, yo no sé porque no nos dejan pasarla al estadio como antes. Hasta en el Chivo Córdoba la podíamos meter, pero aquí ya no nos dan chance”, comentó ‘Temo’, dueño del animal.

“La perra es una tradición y le da nombre a una de las barras más famosas del país, además, no es algo nuevo, ojalá que cambie porque no nos gusta dejarla encerrada en la camioneta durante el partido”, añadió uno de los líderes de la porra.

Asimismo, ‘Temo’ manifestó que es hora de que un nuevo campeonato y con ello, ponerle la ‘cereza del pastel’ a su celebración del centenario.

“Ya nos toca, Toluca tiene que demostrar que está al nivel de un equipo grande, debemos de celebrar nuestros 100 años de historia con un nuevo campeonato”, declaró el aficionado.

Respecto a jugarse el boleto a la Gran Final contra uno de los equipos más importantes del México, los aficionados coincidieron en que esperan que el arbitraje no sea un factor.

“Jugar contra América y Chivas es jugar contra 12 por el árbitro. Si no hay mano negra en esta serie, Toluca avanzará a la Final sin problemas”, sentenció el ‘Temo’.