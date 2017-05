April Summers, la modelo que hizo candente promesa para que Icardi llegara a la Albiceleste

Esta tarde se hizo realidad el deseo de la sexy modelo, April Summers, quien a todos los estrategas de la Selección de Argentina les había pedido que convocaran a su jugador favorito, Mauro Icardi, lo cual ya cumplió el próximo estratega de la Albicelste.

El conjunto sudamericano dio a conocer la lista de 20 extranjeros que defenderán la celeste y blanca para los partidos amistosos de junio, ante Brasil el 9 y ante Singapur el 13, en la cual sorprende el nombre del delantero del Inter de Milán y la ausencia de Sergio Agüero.

Todavía Jorge Sampaoli no asume al frente de Argentina, pero el técnico ya marcaría el rumbo con la lista, con la que la bella inglesa sería la más feliz, incluso antes de enterarse de la noticia, la bella Summers ya le dedicaba una sexy galería al capitán neroazzurri, asegurando que el rosarino merecía estar en selección.

New manager please #inter ? We think @Simeone will be perfect ❤️ @MauroIcardi is the best captain ever he deserves selection tomorrow 💋 pic.twitter.com/r5PheHD8Uv

— April Summers (@april_summerz) May 18, 2017