'Canelo' vs. Chávez Jr. alcanzó más de 1 millón de PPV’s

La pelea de Canelo Álvarez contra Julio César Chávez Jr. hace dos semanas generó más de un millón de compras de Pay Per View, evento que se convirtió en el más taquillero en la actualidad según Golden Boy Promotions.

“Todo lo que hago es para los aficionados, y por ello quiero expresar mi gratitud para todos los que observan mis peleas y muestran su apoyo”, dijo Canelo Álvarez.

“Mis fanáticos son los mejores del mundo y este año en el mes de septiembre, en el fin de semana de la Independencia de México, todos podrán esperar y presenciar otra actuación increíble”, señaló.

-Canelo es el peleador más joven de la historia de los llamados lado “A” en generar un sólido número de siete cifras de PPV.

-Esta es la mayor recaudación para observar un combate de Pay Per View en los últimos dos años.

-Canelo es el primer peleador de los llamados lado “A” en 15 años no llamado De la Hoya, Mayweather o Pacquiao, en lograr un millón de compras.

Thank you to my friends and family for all the support during Fight week 👊🏻👊🏻 Now I'm focused on September 16 #CaneloGGG #MiEra pic.twitter.com/p3inlesZai

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 19, 2017