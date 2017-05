¡Confirmado! La WWE regresa a México con tres funciones en diciembre

#WWE regresa a México lindo y querido en diciembre! Aparta las fechas: ✅ 1 CDMX ✅ 2 Mérida ✅ 3 MTY *Boletos a la venta el 25 de mayo en @superboletosmx‼️

A post shared by WWE Espanol (@wweespanol_) on May 19, 2017 at 5:37pm PDT