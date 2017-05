Mariners rindieron homenaje a Chris Cornell tras suicidio

Los Seattle Mariners rindieron homenaje a Chris Cornell tras cometer suicidio poco después de dar un concierto en Detroit, el equipo mostró imágenes del cantante e hicieron que sonara música de Soundgarden y Audioslave durante el juego ante los White Sox.

Los peloteros de Seattle guardaron un minuto de silencio por Cornell, quien fue encontrado colgado en una habitación del hotel MGM de Cetroit.

Junto con Pearl Jam, Nirvana, Alice In Chains, Sonic Youth y otras bandas, Soundgarden y Cornell se convirtieron en un icono del grunge.

Seattle lost a legend. Rest in peace, Chris Cornell.

We will honor him tonight at @SafecoField with a moment of silence pregame. pic.twitter.com/t1t0BoG0PL

— Mariners (@Mariners) May 18, 2017