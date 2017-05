Sampaoli, ilusionado con dirigir a Argentina

Jorge Sampaoli confirmó el viernes que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) negocia con el Sevilla para liberarlo de su contrato y que tome las riendas de la selección albiceleste en la recta final de las eliminatorias mundialistas.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya había dicho que Sampaoli era el único candidato para reemplazar al despedido Edgardo Bauza, y que la federación negociaría la salida de su club cuando terminara la temporada del futbol español. El Sevilla juega su último partido el sábado contra Osasuna.

“Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador y tengo la ilusión desde muy chico de tener esa ‘chance’”, dijo Sampaoli el viernes en conferencia de prensa. “Una oportunidad que deseché cuando asumí las riendas del Sevilla en pretemporada, pero que está latente”.

Sampaoli llegó al Sevilla esta temporada después de una exitosa etapa con la Selección de Chile, con la que ganó la Copa América de 2015 y alcanzó los octavos de final del Mundial de 2014.

Su salida de la “Roja” se dio en medio de encontronazos con la dirigencia de la federación chilena, y en su única temporada con el Sevilla terminó en el cuarto puesto en la liga española y clasificó al conjunto andaluz a la próxima Liga de Campeones. Sampaoli tiene contrato con el equipo hasta el 30 de junio de 2018.

“Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir la selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir ligas como disfruté este año, siento que tengo que ir”, afirmó. “Lo tengo que afrontar como un compromiso que, como argentino, no me permitiría rechazarlo”.

A mediados de abril, el Sevilla calificó como una “falta de respeto” el coqueteo público de la AFA con Sampaoli, quien a mediados de abril incluso dijo que se estaba “jugando” con su reputación al decir que ya tenía un acuerdo para asumir el mando de la selección tras el cese de Bauza, quien dirigió apenas ocho partidos y dejó a Argentina en el quinto lugar de la eliminatoria, fuera de los puestos de clasificación directa al Mundial de 2018.

El primer partido de Sampaoli con la Albiceleste sería un amistoso contra Brasil el 9 de junio en Australia, para luego encarar los cuatro últimos partidos de las eliminatorias en septiembre y octubre contra Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador.

“Siento que sólo dejaría mi carrera y todo lo que hice para llegar a dirigir en una de las mejores ligas por irme con la selección de mi país, es algo que ahora no podría rechazar”, señaló el timonel argentino. “Pero la realidad la dará el presidente (del Sevilla), hay un contrato que respetar y no hay nada aún resuelto. Aunque mi contrato tiene bastantes aristas que me permiten salir”.

“El asunto del contrato lo deben aclarar entre club y federación”, agregó. “Es algo que quiero que se concrete sin fracturas, es trascendente para mí que haya entendimiento por ambas partes”.

