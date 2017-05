Los “hermanos” Hummels y Alanís se felicitan en Twitter

Oswaldo Alanís y Mats Hummels han sido comparados por su parecido físico e incluso ellos están al tanto de esto por lo que ya se consideran “hermanos”, por lo que cada vez es más común que se manden mensajes a través de Twitter.

El pasado sábado, Hummels celebraba el título de la Bundesliga con el Bayern Munich y despedía a su compañero Philipp Lahm, quien se retira del futbol. Alanís no dejó parar la oportunidad de felicitarlo y desearle más triunfos.

Congratulations for the championship @matshummels . May the victories continue! https://t.co/TgkItbkDhA

El mensaje no pasó desapercibido para el Alemán y le respondió a su “hermano” este lunes; además, destacó que las Chivas van por buen camino.

Gracias hermano 😁 doesn't Look so bad for you and @Chivas as well 😉 https://t.co/Zl8OrPzSm7

— Mats Hummels (@matshummels) May 22, 2017