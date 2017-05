El líder: Bravo Sergio Ramos... ¿Dónde estás, Carles Puyol?

El gran mensaje de la Liga española en este fin de semana es el espíritu de la lucha: mantente luchando hasta el último momento; gracias Real Madrid.

Por otro lado ,”se me fue la Liga”, pero no en este partido ¡No! La liga se ha perdido en cada momento que no se aprovechó cada momento en el que no se metió el gol.

La gran figura, más allá de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, es el madrileño Sergio Ramos.

Él es el estandarte, líder y corazón del equipo, pocas palabras, tiene una gran actitud. Es el gran líder psicológico y la razón es que la fuerza de un equipo parte de su defensa. La confianza surge en un equipo de su línea defensiva; es lo que hace que un equipo sea grande y logre cosas grandes.

En esta temporada hemos visto a un Sergio Ramos maduro, un Sergio Ramos decidido, a veces pasado de la raya, pero siempre mostrando una rivalidad, una suficiencia, una capacidad de cooperación, de espíritu competitivo y un liderazgo, más con la acción que con las palabras, que hace la diferencia.

Hoy, Sergio Ramos es la gran diferencia. Es el ejemplo, es el buscar el triunfo en cada jugada, ganar los duelos personales, editar y lanzarse a hacer la diferencia.

¿Cuántos puntos le debe el Madrid a Ramos? Quien en los minutos 90, 91, 92 o más… cuando los conformistas se rinden, él estará, con la determinación y la fuerza competitiva para marcar goles que hacen diferencia.

Y por el otro lado, el Barcelona que deja ir los puntos significativos. Cuando el Madrid no estaba, ellos no hicieron su parte, esta temporada extrañamos y pensamos en el gran ausente: Carles Puyol, el líder que le falta a los blaugranas y a quien no se le ha reconocido lo suficiente. Hoy no está, y cuánta falta le hace un líder en la cancha al Barcelona.

Un equipo depende de dos grandes líderes: el que manda, su cerebro, su entrenador y el que siente, el que late, el que apasiona. Su líder en la cancha es el jugador que inspira.

En conclusión, un equipo es tan grande como el corazón de su líder. ¿Y en nuestra liga? ¿Quién para campeón? ¿De que líderes hablaremos al terminar la final?

