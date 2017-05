Nómina de Tigres no asusta a Chivas para la final

Tigres es amplio favorito sobre Chivas, esa es la opinión de muchos. Primero, porque llega en mejor momento a la final del Torneo Clausura 2017 y segundo, porque tiene una de las nóminas más caras del futbol mexicano. El cuadro regiomontano cuanta con un plantel plagado de figuras pero en el Guadalajara eso no asusta. Edwin Hernández asegura que el dinero no pesa en la cancha.

“Déjame decirte que el dinero en la cancha no pesa. Lo que pesa son los jugadores. Sea o no desventaja, somos hombres. Es una Final y hay que jugar. Somos un gran grupo, tenemos calidad, como la tienen ellos también. La juventud es algo que ahora pesa en el futbol, pero por eso estamos aquí en esta gran Final, por la fuerza y dinámica”, explicó este lunes el “Aris”.

“Más que pensar en la nómina, porque no me gusta hablar de eso, prefiero hablar de la calidad de jugadores. Estamos los que mejor lo hicimos en el torneo, los que mejor jugamos, esa es mi opinión. Hoy estamos disputando la copa los mejores del torneo. Es una Final y puede pasar cualquier cosa. Así fuera la menor nómina contra la mejor, en una Final puede ganar cualquiera. Es mi opinión. Es una Final que vamos a disfrutar mucho y buscaremos ganarla”, añadió.

Derrota anterior no es parámetro

Por otra parte, Edwin Hernández aseguró que la derrota ante Tigres, en la temporada regular, no es parámetro. Chivas cayó por 3-0 en el Estadio Universitario, pero utilizó un cuadro alternativo. Guardaba sus mejores armas para pelear por el título de la Copa MX.

“Hablas de estadística, pero afortunadamente la estadística no sirve en el futbol, porque en la cancha puede pasar cualquier cosa. Influyen muchas cosas. Si todo fuera estadística, imagínate, yo también podría estar en la selección… pero más allá de todo esto, es futbol. Ellos han venido haciendo bien las cosas, quizá en la Liga no enfrentaron al mejor Chivas por las bajas y lesiones que tuvimos”, recordó.

“Hoy, completos, será otro partido, otro futbol. Es una Final y aquí las estadísticas no cuentan. Somos un gran equipo, tenemos con qué y vamos a pelear por ganar, no por hacer una Final digna. No llegamos de ‘chiripa’. Estamos aquí porque somos dignos de estar aquí. Vamos a jugar una Final con lo mejor que tenemos y vamos a ir a ganarla. Es un partido donde tenemos mucho por ganar porque queremos trascender y hacer historia”, sentenció el “Aris” Hernández.

Salcido sí pudo entrenar

Tras obtener el pase a la Final, el Guadalajara retomó este lunes los entrenamientos. El veterano Carlos Salcido pudo entrenar, luego de salir lesionado de la espalda. Se espera que se recupere para poder jugar la Ida contra Tigres. De igual forma, Carlos Fierro estuvo en el campo. No así Ángel Zaldívar, quien está en duda para el primer capítulo de la Final.

