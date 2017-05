Suzy Cortez se declara lista para la Copa Confederaciones

Making Of Photoshoot by @alecfasani and @vanessafasani 📷 #missworldcup #suzycortez #model #missbumbum #adidas #football #russia2017 #fifa #confederationscup #confedcup2017 #worldcup #zabivaka #krasava #kk2017 #pоссия #adidasfootball #russia 🇷🇺🎥⚽❤

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on May 19, 2017 at 7:52pm PDT