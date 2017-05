‘Chapo’ Sánchez asegura que el miedo no existe en Chivas

igres tiene tal vez la nómina más fuerte del futbol mexicano, por eso, para muchos es amplio favorito en la final por el título del Torneo Clausura 2017. Sin embargo, Chivas no se siente menos. El lateral derecho Jesús ‘Chapo’ Sánchez, asegura que el miedo no existe en su equipo.

“A todos se les debe tener respeto, pero el miedo no existe. Esa palabra no la tenemos, sólo que sí debemos tener mayor atención porque sabemos de la calidad que tienen sus jugadores. Esta final la debemos pelear a muerte. Las finales están hechas para ganarse y tenemos la oportunidad. Debemos dejar todo lo que hemos venido cosechando en la temporada”, asegura, durante el Día de Medios previo al partido de ida por el título.

“No somos víctimas. En una final no hay nada escrito y vamos a demostrar que podemos pelear. Debemos estar concentrados, eso será fundamental. Sabemos que tienen jugadores muy desequilibrantes y de mucho peso. Será fundamental para estar concentrados. Estamos contentos de poder lograr otro objetivo más, será una final muy buena y estamos preparados para jugarla”, añade el “Chapo”.

Reconoce, eso sí, el peligro de futbolistas como Aquino, Damm o el francés Gignac. “Son jugadores a los que debes marcar de cerca, son buenos cuando tienen espacios y nosotros tenemos nuestras armas. No debemos preocuparnos tanto por ellos, sino por nosotros. Gignac es un jugador con una gran capacidad, pero no debe existir miedo y saldremos como en cualquier otro partido”, sentencia Sánchez.

PIZARRO LOS VE FAVORITOS

En el Guadalajara no se engañan. Saben que Tigres es marcado favorito para la Final por el título del Clausura 2017. El propio Rodolfo Pizarro, futbolista rojiblanco, reconoce que los felinos llegan en mejor momento al duelo de ida que se disputará este jueves en el Estadio Universitario.

“Debemos estar muy bien concentrados. Nosotros vamos a salir a ganar. No me incomoda que ellos sean los favoritos. Yo los veo así porque han hecho bien las cosas, pero en la cancha no importa nada porque somos 11 contra 11. Nosotros nos preocupamos por nuestro equipo, tratamos de jugar igual donde sea y contra quien sea”, explica.

Asegura que no hay temor alguno. “Si tenemos miedo, mejor no hay que salir a jugar. Me siento con mucha confianza. Futbolísticamente me siento muy bien con muchas ganas de triunfar y ya me entiendo mucho con mis compañeros”, concluye Rodolfo Pizarro.