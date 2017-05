Miguel Herrera ya le dio las gracias a los Xolos

El regreso de Miguel Herrera al América parece estar más cerca cada día. El entrenador reveló que ya terminó su relación con los Xolos de Tijuana.

“Ya di las gracias en Tijuana, ellos también tienen que tomar su decisión, agradezco el apoyo, pero tengo que entender que ellos tienen que tomar su decisión, no pueden estar esperando a que se vea que pasa conmigo. Ya desvinculado de Xolos ya puedo platicar con más tranquilidad la opción de América”, declaró el Piojo al diario Cancha.

Para Herrera el trabajo que se realizó con los Xolos fue bueno pese a no conseguir el campeonato. Dentro de las cuentas creo que hicimos bien las cosas, buenas cuentas. Se hizo una buena cantidad de puntos, porque una de las cosas era alejar al equipo de la porcentual y los dejamos en octavo o noveno, lo entregamos bien, peleamos por dos torneos internacionales, se va a Concacaf”, comentó.

Sobre la posibilidad de volver a coincidir con Santiago Baños en el América, el ‘Piojo’ se mostró ilusionado en caso de que se concrete su llegada a Coapa.

Lo que si no aseguró les que se vaya a llevar o no jugadores del equipo fronterizo. “Mientras no arregle con nadie no puedo decir si voy a llevar a alguien, primero tengo que ver dónde voy a quedar y qué es lo que necesita el equipo para poder decidir cuáles son los objetivos a tratar con el equipo”, dijo.

Por último, Miguel Herrera cree que esta misma semana se podría concretar su llegada al América, previo al Draft.