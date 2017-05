Aficionados de Chivas realizan bloqueos por falta de boletos

Después de que se diera a conocer que los boletos para la Gran Final entre Chivas y Tigres en la cancha del Estadio Chivas se habían agotado, diversos aficionados del conjunto rojiblanco realizaron bloqueos en la ciudad en señal de desacuerdo debido a la escasez de los mismos.

A través de redes sociales se han filtrado imágenes en donde los seguidores de las Chivas muestran su inconformidad ante las formas en las que se vendieron los boletos, debido a que la mayoría se encuentran en manos de la reventa.

Ante esta situación, José Luis Higuera CEO de Grupo Omnilife habló al respecto y pidió a los seguidores a no fomentar dicho acto.

“El tema de venta de boletos para el partido de Chivas es de verdad muy complejo. Me comprometo a mejorar el proceso pero solo caben 46 mil. No compren reventa. Se que es difícil pero no lo hagan”, escribió en su cuentea de Twitter.

El tema de venta de boletos para el partido de @Chivas es de vdd muy complejo. Me comprometo a mejorar el proceso pero solo caben 46 mil. https://t.co/c6xAjLHqNW — Jose Luis Higuera B. (@JLHB33) May 25, 2017

Aficionados de #Chivas mantienen el bloqueo en Avenida JVC luego de que se agotaran los boletos para la Final de Vuelta vs Tigres @ESPNmx pic.twitter.com/Z30puXSk6P — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) May 25, 2017

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV