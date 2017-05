Fidel Kuri presentará inconformidad ante la Comisión Disciplinaria

Fidel Kuri Grajales, dueño de los Tiburones Rojos, anunció que presentará una inconformidad después de que la Comisión Disciplinaria determinara aumentar su inhabilitación por no respetar la sanción de ocho meses que tenía impuesta.



En entrevista para ESPN, Grajales considerá que las acciones que se toman contra él son personales y sin argumentos.



“No estoy de acuerdo en esta sanción porque ya es mucho. Yo creo que tienen algo personal o no sé. El encuentro ya había terminado y yo bajé contento porque el equipo se había salvado y bajé a brincas con mis jugadores, cuerpo técnico y afición.



“No tenían por qué haberme castigado. No estoy de acuerdo y voy a meter mi inconformidad”, señaló.



Fidel agregó que en el balompié mexicano ocurren cosas más polémicas que no se les castiga como debería.



“El castigo que están imponiendo es por algo que no fue grave, hay cosas más graves y según el sapo la pedrada.



“Como yo hablo diferente, creo que a muchas personas no les gusta. Digo lo que pienso, digo cómo veo las cosas y la ropa sucia se lava en casa, pero esa ropa no es sucia ni se lava en casa. Hay presión de alguien, no estoy de acuerdo y meteré mi inconformidad con mis abogados”, recalcó.

