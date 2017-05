José Luis Higuera asegura que ya se le quitó lo "pen.." tras pasado americanista ¡y lo trollean!

El CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera no se salvó de las trolleadas en twitter, luego de que un cibernauta le recordó su pasado americanista, siendo actualmente parte importante de las Chivas y Grupo Omnilife.

Higuera reconoció que esos tiempos han quedado atrás, pues ha rectificado el camino si de apoyar a un equipo de la Liga MX se trata.

Todo comenzó cuando un tuitero le preguntó que ¿por qué no compraba a Monarcas, Morelia? a lo que respondió Higuera:

“Y hay 2 dos razones sumamente poderosas!! 1.- No se de futbol y 2.- soy un pelagatos!!”

— Jose Luis Higuera B. (@JLHB33) May 25, 2017

La respuesta desató otro comentario, donde un seguidor más le recordó por qué no sabía de futbol:

“Pos le ibas al América, acuérdate que hasta te burlabas de las @Chivas”

Tras los recordatorios de sus seguidores, Higuera no tuvo de otra, más que aceptar su “error”.

“Vivía en el error tan confundido y equivocado, cuando no sabes de futbol cometes errores y muy graves! Lo bueno es ya se me quito lo pend..”

— Jose Luis Higuera B. (@JLHB33) May 25, 2017

Aunque los aficionados del Rebaño no dejaron pasar la oportunidad de trollearlo:

@JLHB33 Si no te pones la de chivas NO COMES. Así de fácil gato de quinta.

