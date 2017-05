¡Vamos Tigres! el mensaje de Rob Schneider previo a la final

El actor Rob Schneider es gran fan de los Tigres y no les pierde la pista, por lo que no dejó pasar la oportunidad de apoyarlos en Twitter e Instagram ahora que disputarán la final del Clausura 2017 ante las Chivas.

“¡Tigres nunca estuve preocupado por no ganar el Campeonato! Sólo estaba preocupado por no estar en el top 8”., es lo que escribió el estadounidense en su cuenta de Twitter.

TIGRES, I was never worried about you not winning the Championship! I was only worried about you not making it into the top 8@TigresOficial

