VIDEO: Ciclista se detuvo al baño en pleno Giro de Italia ¡Por molestias estomacales!

Casi pierde el liderato de la etapa 16 del Giro de Italia, el ciclista holandés Tom Dumoulin, quien tuvo que hacer una parada forzosa para hacer del baño, pues asegura que no podía más.

“Sencillamente tuve problemas. Tenía que, no me podía aguantar. Lo empecé a notar en el descenso del Stelvio y tuve que parar. No podía seguir. Al reincorporarme, decidí luchar, luchar y luchar y sacar conclusiones al acabar la etapa. Así que, evidentemente, estoy decepcionado. Mantengo el liderato, pero hoy ha sido un mal día”, señaló el ciclista.

Durante la transmisión los cronistas aseguraron que Dumoulin tuvo problemas intestinales la noche anterior.

Aquí el video de la sorpresiva parada del deportista cuando lideraba con gran ventaja la etapa 16, aún y con la parada, no perdió la cima, pero sí tuvo un retraso de 2.17 minutos.

