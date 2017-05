Chivas está en desventaja por no tener extranjeros: Estay y Pineda

El campeón del Clausura 2017 entre Chivas y Tigres se define este domingo, en un duelo que promete ser de grandes emociones debido a que el Rebaño Sagrado busca su título número 12, mientras que los felinos van por el bicampeonato.

Y en entrevista para Publisport, los ex futbolistas y ahora analistas de televisión, Fabián Estay y Gonzalo Pineda, nos dieron su opinión de lo que ha sido esta serie.

El chileno Estay, quien trabaja para la cadena Fox Sports, dijo que le gustaría ver campeón al equipo tapatío porque terminaría con la sequía; de la misma manera, a Gonzalo Pineda también le gustaría que los de Guadalajara se coronen.

¿Qué equipo te gustaría que saliera campeón este torneo?

— En lo personal me gustaría que Chivas fuera campeón, porque juega con mexicanos, y sería una bofetada con guante blanco a la Federación, que yo no sé si lo hace de burla, hicieron un cambio de 10/8 a un 9/9, que al final es lo mismo, lo maquillaron.

Al final se siguen preocupando más del negocio que de la parte futbolística, y eso en algún momento, dejará al seleccionador mexicano con muy poca gente para poder elegir una selección competitiva.

Se ha criticado al Rebaño Sagrado por la forma en que llegó a la final, con un par de empates globales que los benefició por su buena posición en la tabla general, pero en realidad ¿Chivas no tiene algún mérito por haber llegado?

— Tiene mucho mérito. No demerito al jugador mexicano, pero el Guadalajara está en desventaja por no tener extranjeros.

No es por un tema de que los mexicanos no sean capaces, ya lo han demostrado, por algo hizo un buen torneo y por algo va a cerrar en casa.

Los equipos de Toluca y Atlas no tuvieron los argumentos necesarios para dejarlos en el camino, así que está en la final por merecimientos propios, nadie le regaló nada, la competencia está así, se adecuaron a la competencia y sacaron ventaja de la posición de la tabla, eso implica tener un buen torneo.

¿Qué tiene que hacer Chivas para detener y controlar a un jugador como André-Pierre Gignac?

— Hay que marcarlo bien, tampoco es un jugador que se quite a tres o cuatro jugadores y marque una diferencia. Él se basa mucho en el juego colectivo que tiene el equipo.

En estos últimos partidos no apareció, es muy buen jugador pero depende mucho de sus compañeros. No es un jugador como Aquino que puede eludir a cuatro rivales y hacer un gol.

Chivas lo que tiene que hacer es preocuparse más por lo que haga el Guadalajara que lo pueda hacer Tigres.

En Chivas ¿quién tiene que tomar el papel de líder o referente?

— Chivas basa su juego en conjunto, tiene individualidades importantes, pero en conjunto anda muy bien. Si de la mitad de la cancha hacia el frente andan claritos, creo que pueden pelear de tú a tú a cualquiera.

¿Qué tiene de especial Matías Almeyda, a quien se le ha tenido paciencia a diferencia de otros entrenadores que han pasado por Chivas?

— Hizo un buen proyecto de trabajo y el haberle dado continuidad hizo que el Guadalajara regresara a una final. El mérito fue de convencer al jugador, de tener un equipo competitivo por estar en desventaja, por no tener extranjeros y porque los jugadores que les venden siempre son caros. Han hecho una inversión im- portante y está claro que si quieren mantenerse en este nivel tendrá que reforzares para el siguiente torneo. No me cabe duda de que ha hecho un muy buen trabajo en Chivas.

“Me parece muy injusto que alguien se atreva a criticar a Chivas cuando juega con puro mexicano”: Gonzalo Pineda

Qué equipo te gustaría que saliera campeón este torneo?

— Es difícil dar un favorito en una final, pero futbolísticamente llega mejor Tigres, mucho más embalado, además de que tiene un plantel más completo en el sentido de que no ha tenido las lesiones que ha tenido Chivas.

Se ha criticado al Rebaño Sagrado por la forma en que llegó a la final, con un par de empates globales que los benefició por su buena posición en la tabla general pero en realidad ¿Chivas no tiene algún mérito por haber llegado?

— Yo no sé quiénes se atreven a juzgar a Chivas al decir eso, simple- mente son las reglas del juego.

Me parece muy injusto que alguien se atreva a criticar a Chivas cuando juega con puro mexicano, que no es algo negativo, porque muchos lo ven como una desventaja, yo no lo veo así, al contrato, es una ventaja.

¿Qué tiene que hacer Chivas para detener y controlar a un jugador como André-Pierre Gignac?

— Basado en el rendimiento individual de todos los jugadores de Tigres, creo que Javier Aquino pasa por un mejor momento que Gignac. Sabemos de la peligrosidad del francés, que es un delantero extraordinario, pero la verdad lo que le veo hacer a Aquino es de resaltarse.

Es el jugador que toma el peso específico la mayoría de los partidos por el lado izquierdo, gambeteando, se ha convertido en un jugador prácticamente imparable por esa banda ayudando con asistencias y con goles.

Por el lado de Chivas me gusta mucho la personalidad que demuestra Pizarro, muestra una madurez y calidad futbolística extraordinaria, sabe retener perfectamente la pelota, ser inteligente, manejar los tiempos.

Orbelín Pineda es otro que pasa un momento extraordinarios, Alan Pulido no pasa por su mejor momento, su forma goleadora no esta aportando tanto al equipo en este momento y siempre se necesita que alguien cierre los partidos con goles.

Chivas juega bien, de una manera atractiva para la gente, pero por momentos no redondea con victorias y goles esos partidos.

¿Qué tiene de especial Matías Almeyda, a quien se le ha tenido paciencia a diferencia de otros entrenadores que han pasado por Chivas?

— Tiene una idea futbolística de la cual soy muy partidario, un equipo que busca ofender continuamente, tener la pelota, sin entretenerla mucho, ser directo, vertical, con mucha dinámica.

Hay que decir también que Almeyda tiene hoy en día uno de los mejores planteles en los últimos años, tiene más material humano de lo que han tenido otros entrenadores, los cuales trabajaban mucho más con cantera, sin contrataciones bomba como la de Orbelín, Pulido, Pizarro, Calderón, Brizuela.

