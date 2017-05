“Tuca” Ferreti no cree que el estadio de Chivas le pese a Tigres

Ricardo “Tuca” Ferreti fue sincero: “No creo que el estadio de Chivas nos pese en lo más mínimo”. Por eso, está confiado en que Tigres podrá conseguir el título del futbol mexicano, luego de empatar en el duelo de Ida frente a Chivas 2-2, la noche de este jueves en el Universitario.

“La moneda está en el aire y tenemos la esperanza de lograr el campeonato, como también ellos tienen la esperanza. Pero el estadio de Chivas no creo que nos vaya a pesar en lo más mínimo. Tigres es un equipo con gente experimentada, con una gran trayectoria, de clásicos y partidos ante la adversidad. Siempre nos hemos comportado a la altura y no creo que vaya a ser la excepción”, explicó.

“Yo creo que nada está decidido. Creo que en este aspecto, mi equipo va al segundo partido muy bien anímicamente. Excelente, creo. Porque el primer tiempo siempre propusimos en todo el partido. Chivas planteó su partido adecuadamente, buscando tapar espacios, cerrando de todas formas, defensivamente se comportó muy bien. Aparte, se encuentra con dos goles, que naturalmente son situaciones que pueden pasarle a cualquiera”, añadió.

Evitó culpar al arquero Nahuel Guzmán por los goles. “Las equivocaciones cuestan caro y nosotros las cometimos, pero el carácter, el futbol, las ganas y la entrega nos dieron este resultado que es más que justo. Realmente creo que mi equipo hizo todo lo posible para ganar. Empatamos, pero anímicamente los superamos. El empate nos deja en una posición anímica muy buena”, aseveró.

Reconoció que se sintió mal cuando estaba 0-2 abajo en el marcador. “Lo viví de la chingada, ¿qué más quieres que te diga? ¿Cómo quieres que me sienta si el equipo estaba 2-0? Ni modo que esté pelando los dientes, riéndome. Se siente de la fregada, ni modo que esté contento. Estaba muy preocupado por ver qué hacía, mover algo y gracias a Dios las cosas cambiaron. Pero cuando iba 2-0 se siente uno de la fregada”, reveló el “Tuca”.

Finalmente, mostró respeto para el Guadalajara de cara al duelo de Vuelta. “No creo que Chivas no lo tenga, para mí Pulido es un gran jugador. Tiene a Pizarro, Orbelín, varios jugadores, Calderón, todos son seleccionados, de mucha capacidad y nosotros no buscamos hacer comparaciones”, declaró.

“A mí no me gusta porque en las comparaciones siempre alguien va perder y no me gusta. Más entre jugadores de diferentes equipos, nosotros tenemos lo nuestro ellos lo de ellos y son dos equipos buenos. Ellos estuvieron en primer lugar, jugando buen futbol. Nosotros cerramos bien, entramos a Liguilla en una inercia positiva, pero no menosprecio a ningún jugador”, concluyó Ricardo Ferreti.