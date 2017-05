VIDEO: AJ Styles le promete un regalito a Keylor Navas por su título con el Real Madrid

El portero del Real Madrid llamó la atención del Fenomenal, AJ Styles, al convertirse en el primer jugador costarricense en ganar La Liga de España y celebrar su logro al raparse la cabeza para homenajear a los niños que luchan contra el cáncer. Por ello, Styles le mandó un mensaje, donde le regala sus guantes autografiados, que espera poder entregarle en persona durante el show de WWE Live en San José, Costa Rica, el domingo 11 de junio.

Navas jugará la final de la Champions League el 3 de junio en Cardiff, Gales, y guardará la meta de la selección Tica cuando enfrenten a sus contrapartes de Panamá el próximo 8 de junio, dos días antes del show en la capital panameña (tickets disponibles).

¿Cómo responderá el jugador merengue al regalo del Rostro Que Manda en el Lugar? ¿Replicará y le mandará un par de guantes también?

Congratulations @NavasKeylor! Hope to see you in #WWECostaRica. #PhenomenalOne pic.twitter.com/YgawUR5QKt

— AJStyles.Org (@AJStylesOrg) May 24, 2017