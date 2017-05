¡Histórico! Homero Simpson entran al Salón de la Fama de la MLB

El Hall of Fame de la MLB tiene un nuevo invitado que decorará sus vitrinas: Homero Simpson.

Coincidiendo con el 25 aniversario del mítico episodio ‘Homer at the bat’ (‘Homero al bate’) como fue conocido en Latinoamérica, las Grandes Ligas decidieron develar una placa conmemorativa de su nueva incorporación en el fin de semana que recogerá multitud de actividades en la sede de Coooperstown, New York.

Sin embargo, para esta ocasión Homero no ha querido estar solo, excompañeros en el equipo de softbol del que es jugador-entrenador y con el que buscó el campeonato de la ciudad de Springfield también lo acompañaron

Steve Sax, Wade Boggs y Ozzie Smith, los dos últimos miembros reales del Salón de la Fama acudieron a la ceremonia.