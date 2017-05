¡Mañana mismo! Matías Almeyda promete tatuarse el escudo de Chivas

Rojiblanco para toda la vida, ese es su destino. Primero se consagró leyenda en River Plate al regresarlo a Primera División, ahora le regresa la gloria al equipo más importante de México: Matías Almeyda es Campeón de la Liga MX con Chivas.

Es así que el estratega argentino prometió tatuarse el escudo de Chivas mañana mismo, pues aseguró que además de de llevar al Rebaño en el corazón, lo llevará por siempre en el corazón: “Mañana mismo me tatúo el escudo de Chivas”.

“Fuimos justos ganadores, hoy ganamos jugando al futbol”, declaró el timonel rojiblanco al finalizar el partido en el que el cuadro tapatío conquistó su décimo segunda estrella, al vencer 2-1 a Tigres como local.

“Una felicidad enorme me siento completo y agradecido por ser parte de esta maravillosa fiesta y hemos logrado con este grupo de trabajadores seamos parte de la historia, ya está sellado y agradecido con todos los millones que nos han apoyado”, sentenció el ‘Pelado’.

El técnico argentino del Guadalajara celebró su primer campeonato de Liga

Por: César Huerta

La felicidad es evidente. Su saco está empapado. Ha recibido lo que llaman “baño de campeones”. Sus jugadores lo han dejado así. Porque la algarabía se desató en la cancha del Estadio Chivas, luego de que el Rebaño Sagrado conquistara este domingo el título número 12 de su historia, tras vencer a Tigres por 2-1 (4-3 global).

“Misión cumplida. Somos conscientes porque la gente en todo momento nos ha apoyada, estaba ilusionada como nosotros y pudimos lograr ese sueño que tanto anhelamos. Somos justos campeones. Trabajamos duro para esto y soy un agradecido con los jugadores, con Jorge (Vergara) y cada persona que trabaja en Chivas. Gracias sobre todo al apoyo incondicional de nuestro jugador número 12”, explicó sobre el césped, después de ganar el Clausura 2017.

“Hay mucho trabajo detrás de todo esto, mucho diálogo y credibilidad en lo que hacemos. Estoy realmente feliz. Lo más difícil para un entrenador es lograr que su equipo mantenga una línea de juego y logre tener una identidad. A mitad del torneo ya lo habíamos logrado, luego bajamos un poco, pero el cierre fue espectacular: peleando como leones y con un hambre terrible”, añadió.

Finalmente, reveló que todavía no termina de asimilar lo que acaba de conseguir. “Creo que todavía no nos damos cuenta de lo que se ha logrado. Pero queremos vivirlo. Es algo único y para lo que trabajo. Realmente feliz de la vida, creo que esto lo deseaba más que cuando jugaba. Es un título que lo soñé, lo hablaba, lo visualicé. Soy un agradecido con el grupo de jugadores, la gente que trabaja a la par y un agradecimiento al dueño que ha dejado mucho por Chivas. Estoy feliz por los más de 40 millones que nos apoyan”, concluyó.

“NO NECESITAMOS DE EXTRANJEROS”: PULIDO

Por su parte, el delantero Alan Pulido, autor de dos de los cuatro goles en los dos encuentros de la Final, destacó el orgullo de jugar solo con mexicanos. Aseguró que el Guadalajara no necesita de extranjeros para ser un club grande. Con la misión cumplida, habló sobre el terreno de juego.

“No necesitamos de extranjeros para poder salir campeón. Lo hacemos por toda la gente que no confía en nosotros y nos puede decir muchas cosas. Es una demostración de que se pueden hacer las cosas, que los mexicanos pueden y no tienen límites”, explicó.

“Dios siempre pone a cada persona en su lugar, me siento contento y privilegiado, esto lo pedí desde que estoy acá. Siempre he dicho que vine a Chivas a ser campeón, era uno de mis sueños y ahora se me dio. Los grandes jugadores siempre aparecen en momentos importantes, somos un gran equipo, con excelente unión”, concluyó Pulido.