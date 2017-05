VIDEO: Rodolfo Cota protagoniza el oso de la Final del Clausura 2017

Durante el primer tiempo de la Gran Final del Clausura 2017 entre Chivas y Tigres en el Estadio Chivas, el arquero del conjunto roijiblanco, Rodolfo Cota fue protagonista del oso del partido.

Las acciones ocurrieron al minuto 35 del encuentro, cuando el portero mostró su nerviosismo al tratar de despejar un balón; sin embargo, terminó en una confusa jugada con el delantero André-Pierre Gignac, mismo que no aprovechó el error del mexicano.

Strange play. Cota got the ball caught between his feet, almost lost it but Gignac fouled him, then fell on him. #Tigres #Chivas #GranFinal pic.twitter.com/uGDRbzu5oO

