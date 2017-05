Chucky Lozano desconoce si su futuro está en el Celta de Vigo

Pese a que los rumores lo colocan ya como nuevo jugador del Celta de Vigo de la Primera División de España, el delantero mexicano Hirving Lozano señaló que es un tema que desconoce y que prefiere esperar hasta que sea algo concreto.

“Hay que manejarlo muy bien, estar muy tranquilo, la verdad es que no me han dicho nada, si es cierto lo del Celta o no; ahorita estoy en la selección y tengo que estar concentrado aquí y vine a dar lo máximo de mí”, dijo.

Aseguró que su mente está puesta en mantener el nivel y así ser considerado por el técnico del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, para disputar la Copa Confederaciones Rusia 2017.

“Todos los entrenamientos suman, demostrar siempre lo máximo que tienes tú, ojalá me puedan llamar y darme la oportunidad, estaría muy contento”, apuntó.

Respecto del primer partido del equipo en esta gira por Estados Unidos, el elemento de Pachuca explicó que pese a que perdiero, 1-2 con Croacia, México mejoró su funcionamiento en el segundo lapso, algo que les da confianza.

“El segundo tiempo se vio mucho mejor el equipo, dando otra cara y ese es el paso que tenemos que mostrar”, sentenció.

La selección mexicana de futbol continuará con sus trabajos de preparación de cara al partido amistoso que sostendrá este jueves frente a su similar de Irlanda.

