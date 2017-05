Ernesto Valverde, nuevo director técnico del Barcelona

El Barcelona nombró a Ernesto Valverde como su nuevo técnico en sustitución de Luis Enrique, anunció el presidente del club catalán Josep Maria Bartomeu el lunes.



“Hoy he hablado personalmente con Valverde y se ha mostrado muy feliz e ilusionado ante el reto de entrenar al Barça”, indicó Bartomeu en rueda de prensa después de la reunión de la mesa directiva del club. “Valverde tiene capacidad, criterio, conocimiento y experiencia. Es un amante del futbol base y tiene un estilo como el del Barça”.



Apenas el miércoles 24 de mayo, el Athletic de Bilbao había anunciado que Valverde, de 53 años, dejaba su cargo con el equipo luego de fuertes rumores de que encabezaba la lista de candidatos para suplir a un agotado Luis Enrique.



“La presentación de Ernesto Valverde como nuevo técnico del FC Barcelona será el próximo jueves”, destacó Bartomeu. “Firmará por dos temporadas con opción a una tercera”.



Valverde, que vistió la camiseta culé como jugador durante las temporadas 1988-89 y 1989-90, contará no sólo con un equipo cargado de estrellas y liderado por Lionel Messi, a quien muchos consideran el mejor futbolista del mundo.



El nuevo técnico también hereda una serie de fallas, pequeñas pero serias, cuyo manejo determinará el rumbo que tome al frente del club catalán.

The press conference to announce Ernesto Valverde as the new FC Barcelona coach is now over. More info 👉 https://t.co/YQCLy2ADDl pic.twitter.com/Cuo4HrvGKw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2017