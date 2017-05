Juan Carlos Osorio afirmó que el título de Chivas es benéfico para el Tri

El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, aseguró que el título obtenido por las Chivas de Guadalajara el pasado domingo, es benéfico para el futbol mexicano, pero sobre todo para el Tri.

El colombiano se refirió al Rebaño Sagrado desde Denver, a donde el equipo verde hizo su arribo para preparar su segundo partido amistoso ante Irlanda que se celebrará el jueves.

“Lo de Chivas es una tradición, histórico, hay que elogiarlos, felicitarlos. Me parece muy bueno para el futbol de México porque va haber mucha más participación de los jugadores, que al final, son la base de la Selección, ojalá que lo sigan otros clubes y contar con más jugadores para el combinado nacional”, aseguró el timonel.

Pero no quiso se injusto, y alabó también el trabajo de otra escuadras que se metieron a la liguilla y se quedaron a la orilla del título.

“También aprovechar para elogiar la tarea de Atlas que se quedó precisamente fuera con Chivas por muy poco, con un equipo de casi todos mexicanos; Pachuca que hace una gran labor y Santos también”.

El sudamericano reiteró que una de las prioridades del futbolista nacional debe ser emigrar a Europa.

“Hay cuatro o cinco jugadores en México que tienen condiciones y merecen la oportunidad de jugar en Europa, Hirving Lozano indiscutiblemente es uno de ellos; Néstor (Araujo), que desafortunadamente no va a estar por lesión, Orbelín (Pineda), Jürgen (Damm), creo que esos cuatro”.

De cara al duelo frente a los irlandeses, el entrenador sudamericano dijo que el zaguero central Rafael Márquez tendrá minutos de juego, toda vez que ya terminó su rehabilitación por una operación en la espalda.

“Está muy cerca (de regresar), la idea es que participe en el juego contra Irlanda, todavía no hemos decidido cuánto tiempo y en qué capacidad, pero si va a estar incluido”.

Finalmente, dijo que ya casi tiene definida a la lista de jugadores que lo acompañarán a la Copa Confederaciones de junio próximo.

“Está muy definida (la lista), nosotros cuando presentamos la lista inicial de 30, como tarea del cuerpo técnico arrancamos sobre una estructura de 20 jugadores y la verdad que fue muy difícil, pero lo hicimos y dejar un espacio para el resto”

“En su momento no va haber otra forma de hacerla que es dejando a algunos experimentados, consolidados; ese también es parte del plan, llevar a un equipo a Copa Oro con una buena combinación de jugadores jóvenes a tratar de consolidar, también complementados con futbolistas de experiencia”.

“Hay que manejarlo muy bien, estar muy tranquilo, las verdades no me han dicho nada si es cierto lo del Celta o no, ahorita estoy en la selección y tengo que estar concentrado aquí y vine a dar lo máximo de mí” Hirving Lozano, atacante del Tri

“Estoy contento de estar aquí, hay que aprovechar estos entrenamientos para mostrarnos y esperemos que nos vaya bien ante Irlanda, pues será un cotejo fuerte” Raúl “Dedos” López, defensa del Tri