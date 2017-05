Jugadores de Broncos de Denver obsequian jersey al “Chicharito” Hernández

Luego de la práctica que realizó la Selección Mexicana en Denver, un par de jugadores de Broncos que se encontraban en el lugar, saludaron a los miembros del equipo pero en particular al “Chicharito” Hernández.

Los pateadores Brandon McManus y Riley Dixon observaron el entrenamiento del Tri en el Dick’s Sporting Goods Park el domingo por la noche, y después del mismo bajaron a saludar a los jugadores y hasta le obsequiaran un jersey de Broncos con su nombre a Hernández.

“En increíble estar aquí y ver a algunos de los mejores jugadores del mundo. Yo no pude practicar el soccer, lo dejé durante mucho tiempo. Lo que ellos hacen en impresionante, lo mucho que viajan alrededor del mundo para jugar en representación de su país y también con sus clubes es grandioso”, declaró McManus.

Mexico's all-time leading scorer is here in Denver. He'll meet with Broncos @thekidmcmanus and @RileyTDixon92 & get this. Pretty sweet eh? pic.twitter.com/RwxdwT4TuU

— Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) May 28, 2017