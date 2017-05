WWE obsequiará cinturón de campeón a Chivas

La empresa de lucha libre más famosa del mundo, WWE, se unió a las felicitaciones hacia las Chivas de Guadalajara por haber conquistado su título número 12 de Liga, y para celebrar, les obsequiarán un cinturón especial como los que les han regalado a los Cavs de Cleveland, Broncos de Denver o Cubs de Chicago.

El vicepresidente ejecutivo de la empresa, Triple H le mandó una felicitación al Rebaño Sagrado, como réplica a un tweet que había sido posteado antes en la cuenta oficial de WWE en Español, prometiendo un título personalizado para el equipo

WWE es conocida en el mundo deportivo por mandarle títulos a los ganadores de torneos de varias disciplinas en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero esta es la primera vez que sucede en América Latina.

El último cetro que hicieron fue para el Chelsea, el cual presumió su capitán John Terry.

Congratulations @Chivas on winning the Mexican League…we've got something special to help you celebrate.

¡Enhorabuena amigos! https://t.co/JmbWJMTHXx

— Triple H (@TripleH) May 29, 2017