Periodista le responde a Gignac: “¡Tú sabes lo que hiciste!”

El periodista de Televisa Deportes Yussif Caro, no se quedó “callado” y respondió a la carta que le dedicó el francés André-Pierre Gignac donde lo tacha de mentiroso, luego de denunciar que el europeo lo había agredido.

De la misma manera que lo hizo el jugador de Tigres, Caro le escribió una pequeña carta que después compartió en su cuenta de twitter.

“André, lo único que te pedí cuando no quisiste recibir tu medalla fue que dijeras a la cámara lo que te había molestado, lo que hiciste después, tú lo sabes perfectamente”, escribió.

Y siguió: “Mi sueldo no es por twitter ni por ganar ‘followers’. Tu talento como futbolista siempre lo he destacado pero hay acciones que no se justifican. Buena suerte”, terminó el reportero.

